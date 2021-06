ZDFheute live diskutiert mit Marco Scholtes von Streetboys München, Deutschlands erstem schwulen Fußballteam, das unter dem Vereinsnamen "Team München" im offiziellen Ligabetrieb des DFB spielt und Gerhard Papke (FDP), Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft. Außerdem dabei: die ZDF-Korrespondenten Britta Hilpert in Budapest und Stefan Leifert in München. Wie reagieren Fans vor Ort auf die Entscheidung? Zudem Thema: Stadien, die als Reaktion auf den UEFA-Beschluss heute trotzdem in den Regenbogenfarben leuchten wollen. Dazu zählten etwa das Berliner Olympiastadion, sowie Arenen in Köln, Frankfurt am Main und Wolfsburg.