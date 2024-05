Reichsbürger-Prozess startet: Wie Prinz Reuß den Umsturz plante

In Frankfurt am Main hat der Prozess gegen die Reichsbürger-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß begonnen: Zusammen mit anderen soll er den bewaffneten Umsturz in Deutschland geplant haben – mit einem Angriff auf den Bundestag und der Festnahme von Politikern. Dabei war Reuß als neues, provisorisches Staatsoberhaupt vorgesehen. Laut Anklage soll das Netzwerk für die Neuordnung am "Tag X" auch Tote in Kauf genommen haben. Dafür konnte die Gruppe auf ein massives Waffenarsenal zurückgreifen.