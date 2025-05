Die Neue Rechte und die AfD nutzen das Schlagwort Freiheit als Abgrenzung vom Staat und um "Cancel Culture" zu kritisieren. Aber gilt Meinungsfreiheit auch dann noch, wenn sie Desinformation und Hetze befeuert? Die ehemalige Bundesinnenministerin Faeser machte zuletzt sogar international Schlagzeilen im britischen Economist, weil sie vor Gericht dafür sorgte, dass ein AfD-naher Journalist wegen Verleumdung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Er hatte ein Foto von ihr manipuliert, sodass auf einem Plakat in ihrer Hand stand: "Ich hasse die Meinungsfreiheit".

Was bedeutet Freiheit wirklich und wer bestimmt ihre Grenzen? Darüber diskutiert Philip Wortmann auf der re:publica mit ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, Podcaster Ulf Buermeyer (Lage der Nation) und dem Kabarettisten und ehemaligen Europaabgeordneten Nico Semsrott.

Wann beginnt ZDFheute live zur re:publica?

ZDFheute live startet am Dienstag um 13:45 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.