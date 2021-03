Im letzten ZDF-Politbarometer Extra ergaben sich folgende Projektionswerte (Stand 5. März 2021) für die Wahl in Rheinland-Pfalz: Die SPD käme auf 33 Prozent (plus 2 im Vergleich zum Februar), die CDU auf 29 Prozent (minus 4), die AfD auf neun Prozent (plus 2), die FDP auf sieben Prozent (plus 2), die Grünen auf elf Prozent (minus 2), die Linke auf drei Prozent (minus 1), die Freien Wähler auf vier Prozent und die anderen Parteien zusammen auf vier Prozent. Die Projektionswerte stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Zum letzten Politikbarotmeter am 5. März wussten 36 Prozent noch nicht sicher, ob und wen sie wählen wollen.