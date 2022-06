Danach sieht es allerdings grade aus: Im Donbass, auf den sich seit Wochen die Angriffe der russischen Armee konzentrieren, ist die Ukraine offenbar in der Truppen- und Waffenstärke deutlich unterlegen. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief seine Landsleute in der ostukrainischen Region auf, durchzuhalten. Der Ausgang der Kämpfe in der Region sei der Schlüssel dafür, wer in den kommenden Wochen die Oberhand haben werde, so Selenskyj.