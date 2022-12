Möglicher Sturz Putins?

Putins innerer Zirkel: Der Präsident hat einen kleinen, angeblich treuen Kreis an Vertrauten um sich – die Verbindungen gehen teilweise bis in KGB-Zeiten zurück. Einige von ihnen sollen auch von dem geplanten Überfall der Ukraine gewusst haben. Wie abhängig die führenden Personen von Putins Sicherheitsapparat sind, konnte in der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am 21. Februar beobachtet werden. Dabei machte er den gesamten Rat zu Komplizen seines Vorgehens in der Ukraine.