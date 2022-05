Und offenbar verweigern auch viele junge Russen den Einsatz in der Ukraine. Der Anwalt Michail Benjasch aus Krasnodar vertritt einige von ihnen vor Gericht. Er ist sich sicher: Solange der Kreml von einer Spezialoperation in der Ukraine spricht und nicht von Krieg und Generalmobilmachung, könne niemand gezwungen werden, gegen die Ukraine zu kämpfen. Derweil greifen russische Truppen verstärkt den Donbass in der Ostukraine an – in der Stadt Sjewjerodonezk könnte laut dem Gouverneur bald die medizinische Versorgung zusammenbrechen.