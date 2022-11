Gegen den Krieg an sich, der in Russland immer noch "Spezialoperation" genannt werden muss, protestieren aber die wenigsten Frauen. Ihnen geht es um den Umgang mit ihren Männern und Söhnen, den sie für inakzeptabel halten. Das Militär halte sich nicht an Versprechungen, was Ausbildungszeit, Ausrüstung, Vergütung und Unterbringung anginge, kritisieren sie. Auch die Gesundheitsuntersuchungen seien nicht ausreichend. Wer nicht kämpfen will oder kann, wird offenbar in Keller gesperrt oder vor dem Rest seiner Einheit abgeführt. Darauf lassen Videos und Bilder im Netz schließen.