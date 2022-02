Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend die Separatisten-Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Zuvor hatte Putin in einer Fernsehansprache seinen Schritt begründet. In seiner Rede hatte er von einem „Marionetten-Regime“ in Kiew gesprochen, das keine eigene Politik verfolge, sondern von den USA gesteuert und instrumentalisiert werde, um Russland zu schwächen. Vom Westen wird Moskau für die neuesten Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt scharf kritisiert. Die EU und die USA kündigten Sanktionen gegen Russland an. Die Bundesregierung verurteilte die Anerkennung der Separatisten-Gebiete als „eklatanten Bruch des Völkerrechts“. Die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 wurde auf Eis gelegt.