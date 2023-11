Live: Wie entscheidend sind Russlands Verluste?

Die ukrainische Armee verstärkt offenbar ihre Präsenz am südlichen Ufer des Flusses Dnipro in der Region Cherson. So steht es in einem Bericht des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW). Demnach sollen mehrere hundert Soldaten übergesetzt haben. Auch gepanzerte Militärtechnik soll über den Fluss verschifft worden sein.