Live: Wie Russlanddeutsche Putins Krieg sehen

Der Krieg in der Ukraine eint viele Menschen in Europa und weltweit in ihrem Groll gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird immer häufiger von Anfeindungen gegen russischstämmige Menschen in Deutschland berichtet. So wurde in Berlin ein Brandanschlag auf die Turnhalle einer deutsch-russischen Schule verübt. Wer das Feuer gelegt hat, ist laut Polizei unklar. Der Staatsschutz ermittelt. Auch andere Ressentiments und Anfeindungen gab es in den vergangenen Tagen auf Russlanddeutsche. Politikerinnen und Politiker verurteilen das scharf. So schrieb Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf Twitter: