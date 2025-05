Anschlagspläne mit Low-Level-Agenten

Vergangenes Jahr brannte in einem DHL-Logistikzentrum in Leipzig ein Container. Auslöser war ein Paket mit Brandsatz mit Zeitzünder. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz erklärte später, man sei "nur knapp an einem Flugzeugabsturz vorbeigeschrammt". Außerdem gibt es immer wieder Berichte von Drohnenüberflügen über militärischem Gelände oder von Cyberangriffen auf Behörden und Unternehmen.