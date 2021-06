Countdown zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Bis 18 Uhr konnten die Wähler und Wählerinnen ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben. Die Umfragen zeigten die letzten Tage schon ein mögliches Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD. Im Vergleich zu 2016 gingen bis zum Sonntagnachmittag weniger Menschen in die Wahllokale, jedoch nahm die Wahlbeteiligung im Verlauf des Tages zu. Dieses Jahr rechnet das Land mit einem höheren Anteil an Briefwählern. Ihre Stimmen waren in den Zwischenwahlergebnissen noch nicht enthalten, teilte die Landeswahlleitung mit.