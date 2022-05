„Was nun, Herr Scholz?“ – Mit Analyse im Anschluss

Erst zögerte der Bundeskanzler bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, warnte, dass es keinen Atomkrieg geben dürfe. Vergangene Woche dann die Kehrtwende mit dem Ja zur Lieferung von Flugabwehrpanzern und eine breite Mehrheit dafür im Bundestag. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab: Friedrich Merz warf Scholz am Donnerstag «Zögern», «Zaudern» und «Ängstlichkeit» in der Ukraine-Politik vor. Auch CSU-Chef Söder kritisierte Scholz am Wochenende, er gebe der deutschen Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten keine Orientierung.