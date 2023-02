Nach seinem Besuch in Washington im Dezember, verlässt Präsident Selenskyj erst zum zweiten Mal seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine. Erster Halt am Mittwoch: Großbritannien. Selenskyj traf in London sowohl König Charles III. als auch Premierminister Rishi Sunak, der ihm zusicherte, die Verfügbarkeit von Kampfjets in Großbritannien zu prüfen. Bei der britischen Militärhilfe für die Ukraine sei "nichts vom Tisch" und auch Kampfjets seien ein "Teil der Gespräche". Außerdem bedankte sich Selenskyj in der Westminster Hall vor britischen Parlamentariern für die britische Unterstützung.