Bringen Patriot-Raketen die Wende?

Ebenfalls am Mittwoch traf sich der russische Präsident Putin mit ranghohen russischen Militärvertretern. In einer Rede betonte er, das Verteidigungsministerium müsse die Kritik an der militärischen Spezialoperation – wie Russland den Krieg gegen die Ukraine nennt – zur Kenntnis nehmen. Auch die Teilmobilmachung habe gewisse Probleme aufgedeckt. Dennoch werde man die annektierten vier ukrainischen Regionen bis zum Schluss verteidigen, trotz westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Gegen Russland werde heute praktisch das ganze militärische Potenzial aller Staaten der Nato eingesetzt, behauptete Putin. Außerdem kündigte er an, dass die mit Atomsprengköpfen bestückbare neue Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bald einsatzbereit sein werde.