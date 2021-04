CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder konkurrieren seit längerer Zeit darum, wer als Kanzlerkandidat der Union zur nächsten Bundestagswahl antritt. Eigentlich wollte die Union diese Frage in der vergangenen Woche klären, doch trotz mehrerer Gespräche zwischen Laschet und Söder wurde keine Einigung erzielt. Am Montag bekräftigte Söder sein Interesse an der Kandidatur, aber gab die Entscheidung in die Hände der CDU. Wenn diese Laschet unterstütze, werde er dies mittragen, so seine Ankündigung. Noch am Abend ruft Laschet den CDU-Vorstand zu einer Abstimmung zusammen. Das Ergebnis: 31 Stimmen für Laschet, neun für Söder und sechs Enthaltungen. Ob damit die Kanzlerfrage in der Union tatsächlich abschließend geklärt ist, bleibt noch offen.