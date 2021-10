Die FDP will schon am Donnerstag in Dreiergespräche mit Grünen und SPD gehen. Den Vorschlag der Grünen habe man angenommen. Die Grünen wollen für eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP sondieren. Deutschland könne sich keine lange Hängepartie leisten, es solle zügig losgehen, sagte die Co-Parteichefin der Grünen Annalena Baerbock. Robert Habeck ergänzte, in einem Ampel-Bündnis wären die inhaltlichen Schnittmengen am größten. Betonte aber auch, dass dies keine endgültige Absage für die Jamaika-Koalition sei. Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet.