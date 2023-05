ZDF-Korrespondent Jörg Brase hat Erdoğans Siegesrede in der Nacht verfolgt. Bei ZDFheute live erklärt er, was auf die Menschen in der Türkei und im Westen nun zukommt. Was Erdoğan-Kritiker nach dessen Wahlsieg befürchten - darüber spricht die türkische Journalistin Banu Güve, die jahrelang im Exil gelebt hat. Außerdem erklärt Caner Aver vom Zentrum für Türkeistudien, wie entscheidend die Stimmen der Wähler in Deutschland waren. Seid dabei und diskutiert mit bei ZDFheute live!