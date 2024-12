Kriegsrecht in Südkorea verhängt

Südkoreas Präsident Yoon ruft in einer Fernsehansprache das Kriegsrecht aus und beschuldigt die Opposition, mit Nordkorea zu sympathisieren. Es folgen tumultartige Szenen in und um das Parlament in Seoul. Sicherheitskräfte versuchen, das Gebäude abzuriegeln. Die oppositionelle Mehrheit im Parlament stemmt sich dagegen.