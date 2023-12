Terroralarm in Europa: Wie gefährlich sind die ISPK-Terroristen?

Wie ernst ist die Bedrohungslage? – Was passiert bei ZDFheute live?

Spürhunde durchsuchten den Kölner Dom und Festnahmen in Deutschland und Österreich: Vor Weihnachten wurde bekannt, dass eine islamistische Gruppe möglicherweise Anschläge auf den Kölner Dom geplant habe. Nun herrschen mit Blick auf Silvester erhöhte Vorsicht und strenge Sicherheitsvorkehrungen. So ist der Dom beispielsweise für Touristen geschlossen, nur für Gottesdienstbesucher ist er noch geöffnet. Sie werden von der Polizei kontrolliert. Normalerweise besuchen mehr als 100.000 Menschen den Dom von Weihnachten bis Neujahr.

Auch auf geplante Anschläge in anderen europäischen Städten wie Madrid und Wien liegen laut Sicherheitsbehörden Hinweise vor. In Österreich hat die Polizei mehrere Personen festgenommen. Auch in Deutschland gab es fünf Festnahmen. Einer der Männer, ein 30-jähriger Tadschike, sei "zur Gefahrenabwehr" bis zum 7. Januar in Gewahrsam genommen worden, so die Kölner Polizei. Gegen ihn liegen demnach staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor. Die übrigen vier kamen wieder frei.