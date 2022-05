Diese erneute Schreckenstat ist kein Einzelfall. Laut der amerikanischen Initiative Everytown Support Fund gibt es eine fürchterliche Bilanz der letzten Jahre: Seit 2013 ereigneten sich insgesamt 238 Schulattentate in den USA, bei denen Menschen starben. Texas ist in dieser Statistik der traurige Spitzenreiter. Doch nicht nur Schulen zählen zu den Tatorten. Nach Angaben der Datenbank The Gun Violence Archive gab es allein in diesem Jahr bereits 212 "Mass Shootings" in den USA. Stand Anfang Mai verzeichnete die Organisation für das Jahr 2022 bereits 6296 Tote durch Schusswaffen. Im vergangenen Jahr waren es knapp 21.000 Tote, Suizide ausgenommen.