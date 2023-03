In den USA wird die chinesische App TikTok, die besonders bei Jugendlichen populär ist, also zunehmend zum Politikum. Auch in Deutschland gibt es Diskussionen um die Risiken der Video-App: Wie will die Bundesregierung damit umgehen? Bundesinnenministerin Faeser gestand gestern während ihres Washington-Besuchs ein, dass bei der Nutzung der App "Daten natürlich abfließen können". Ebenso mahnte sie allgemein eine erhöhte Wachsamkeit vor chinesischer Einflussnahme an: