Was China als "Besuch für den Frieden" bezeichnet, zeigt für die US-Regierung, dass Peking keine Verfolgung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine will. Drei Tage nach dem Haftbefehl gegen Wladimir Putin ist Präsident Xi in Moskau, um sich mit seinem "alten Freund" auszutauschen - auch über den Ukraine-Krieg. Bei seiner Ankunft zeigte er sich zuversichtlich darüber, dass "der Besuch fruchtbar sein und der gesunden und stabilen Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen neuen Schwung verliehen wird", so Xi. Moskau und Peking hätten "viele gemeinsame Aufgaben und Ziele", sagte Putin zu Beginn des Treffens. Es ist Xis erste Reise nach Moskau seit fast vier Jahren. Dabei soll es unter anderem um Chinas Vorschläge für eine Lösung des Ukraine-Konflikts gehen. Bei dem Treffen am Montag zeigte sich Putin offen für Chinas Vorschläge.