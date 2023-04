Als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte muss sich Donald Trump heute einem strafrechtlichen Verfahren stellen. Bereits am Vorabend reiste der Ex-Präsident von seiner Privatresidenz in Mar-a-Lago in Florida mit seiner Boeing 757 nach New York. Nach einer Nacht im Trump Tower muss Trump vor Gericht erscheinen. Dort soll heute die bisher unter Verschluss gehaltene Anklageschrift gegen ihn verlesen werden.