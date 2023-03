Zum ersten Mal in der US-Geschichte muss sich ein ehemaliger Präsident einem strafrechtlichen Verfahren stellen: Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Donald Trump erhoben. Es geht um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels - von Trump falsch deklariert als Anwaltskosten. Und es geht um möglicherweise illegale Wahlkampffinanzierung, weil das Geld eingesetzt wurde, damit die Affäre Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 nicht schadet. Was genau in der Anklageschrift steht, ist bislang unklar. Der US-Sender CNN berichtet inzwischen von mehr als 30 Anklagepunkten.