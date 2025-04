US-Regierung mit Russland einig: Zwingt Trump die Ukraine zum Deal?

Im Wahlkampf sprach Trump mehrfach davon, dass er als Präsident den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden werde. Was kam war eine radikale Wende der amerikanischen Haltung in dem Konflikt, weg von der Seite der Ukraine hin zu der des Aggressors. Noch im Januar folgte das erste Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin . Trump hat zudem wiederholt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, den Krieg in der Ukraine begonnen zu haben.