Kapitol-Sturm – Bleibt Trump straffrei?

Teilsieg für Trump vor Supreme Court

Weitere Anklagen gegen Trump

Schuldspruch im Schweigegeldprozess

Donald Trump ist außerdem der erste ehemalige Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der in einem Strafprozess verurteilt worden ist.

Im Zusammenhang mit der Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels sprach ihn ein New Yorker Gericht Ende Mai wegen Dokumentenfälschungen in 34 Fällen schuldig. Das Strafmaß soll am 11. Juli festgelegt werden.