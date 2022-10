Was ist auf dem neuen Video-Material zu sehen? Muss Trump zittern oder hat er immer noch genug Macht? Wie radikal sind seine Anhänger und ist die Demokratie in den USA ernsthaft in Gefahr? Über die Anhörung und all diese Fragen sprechen wir bei ZDFheute live mit unserem USA-Korrespondenten Elmar Theveßen, der schon am 6. Januar am Kapitol live für uns berichtet hatte. Seid dabei und stellt Eure Fragen!