Die Reise wirft ein Schlaglicht auf die wirtschaftlichen Verflechtungen der Familie von Donald Trump in der Golfregion. Trumps Immobilienkonzern, den die Söhne Eric und Don Junior leiten, etwa ist sehr aktiv im Nahen Osten. Zuletzt brachte Trump die Idee auf, den Gazastreifen als Hochglanz-Immobilien-Projekt zu entwickeln, als “Riviera des Nahen Ostens”. Einen Stopp in Israel will Trump aber nicht einlegen.