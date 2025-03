Was die rhetorische Kehrtwende bedeutet

Im Februar hatten sich Putin und Trump in einem Telefonat ausgetauscht und auch über mögliche Friedensverhandlungen gesprochen. Daraufhin haben sich US-Außenminister Rubio und sein russischer Amtskollege Lawrow in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad getroffen . Seit fast drei Jahren Krieg in der Ukraine war es das erste Zusammenkommen hochrangiger Vertreter. Die USA und Russland haben grundsätzliche Positionen diskutiert und den Beginn von Verhandlungen in naher Zukunft in Aussicht gestellt.