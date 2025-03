Entscheidender Tag für Ukraine?

US-Präsident Donald Trump empfängt heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington zur Unterzeichnung eines ausgehandelten Rohstoffabkommens. Das Abkommen sieht vor, dass die USA und die Ukraine gemeinsam Rohstoffe auf ukrainischem Gebiet fördern. Die Einnahmen sollen in einen gemeinsamen Fonds fließen. In dem Abkommen sollen jedoch keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine enthalten sein, sondern lediglich "die Bemühungen der Ukraine unterstützt werden, Sicherheitsgarantien zu erhalten, die für einen dauerhaften Frieden erforderlich sind".