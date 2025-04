Trumps Handelspolitik: Das sind die Folgen

In Deutschland stürzte der Dax gleich um zehn Prozent in die Tiefe und verbuchte ein Wochenminus von mehr als acht Prozent. Auch an der Wallstreet in New York addierten sich die Verluste beim Dow Jones auf mehr als acht Prozent. Der Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio verzeichnete zwischenzeitlich Verluste in ähnlichem Bereich.