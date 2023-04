Live: Wird Erdogan abgewählt?

Am 14. Mai entscheidet sich in der Türkei, ob die Ära Erdogan endet oder der 69-Jährige an der Macht bleibt: Dann finden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Land statt. Aber schon jetzt kann abgestimmt werden – und von heute an können auch die etwa 1,5 Millionen türkischen Staatsbürger in Deutschland ihre Stimme abgeben. Bis zum 9. Mai sind die Wahllokale in der Bundesrepublik geöffnet. Briefwahl ist nach türkischem Recht nicht möglich.