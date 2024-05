Die ukrainische Region Charkiw steht weiter unter Druck. Am Freitag hatte Russland hier im Nordosten der Ukraine eine neue Großoffensive gestartet. Präsident Selenskyj erklärt nun, die Situation sei kontrollierbar – gleichzeitig bleibe sie schwierig. In der Grenzstadt Wowtschansk habe die Armee ein weiteres Vordringen Russlands vorerst verhindern können, so der ukrainische Generalstab. Um den anhaltenden russischen Angriffen entgegentreten zu können, will Kiew weitere Soldaten in die Region schicken.