Live: Tut Deutschland genug für die Ukraine?

Die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine reißt nicht ab. Zwar will die Bundesregierung weitere Militärhilfen auf den Weg bringen. Allerdings lehnt sie es weiterhin ab, selbst schwere Waffen wie den Schützenpanzer Marder zu liefern. Stattdessen sollen osteuropäische Staaten dabei unterstützt werden, Waffen sowjetischer Bauart aus ihren alten Beständen in die Ukraine zu schicken. Die würden dann von Deutschland und anderen Nato-Partnern ersetzt. Zudem spreche man mit deutschen Rüstungsunternehmen darüber, was an die Ukraine geliefert werden kann – und was nicht, verkündete Kanzler Scholz am Dienstag.