Munitionsmangel in der Ukraine : Live: Woher kommt der Nachschub?

19.03.2024 | 19:30 |

Deutschland kündigt beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein weitere 500 Millionen Euro an Unterstützung an. ZDFheute live analysiert, was die neue Militärhilfe bringt.