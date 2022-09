Nach ihrer Erkundungsmission in der Ukraine kritisiert die Internationale Atomenergiebehörde die Lage in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja scharf: Man habe Schäden in der Nähe der Reaktoren gesehen, u.a. an einer zentralen Alarmstation und dort wo frische Brennelemente und nuklearer Abfall gelagert würden. In dem Kraftwerk seien russische Soldaten und Militärfahrzeuge stationiert, die Mitarbeiter könnten nur unter Druck arbeiten. Die IAEA befürchtet deshalb einen atomaren Unfall und fordert dringend die Errichtung einer nuklearen Schutzzone. Dabei gab es auch am Dienstag Kämpfe rund um das Kraftwerk. Immer wieder kommt es zu Notabschaltungen – erst gestern wurde der letzte noch arbeitende Reaktor vom Netz genommen. Kämpfe hatten ein Feuer ausgelöst, das eine Stromleitung beschädigte. Wie groß ist das Risiko eines atomaren Unfalls? IAEA-Chef Grossi spricht darüber am Abend auch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.