Mit Raketen und Bodentruppen hat Russland am Donnerstag ukrainisches Staatsgebiet angegriffen und einen Krieg begonnen. Auch am zweiten Tag nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine halten die Kämpfe an. Es gibt Berichte über russische Truppen in der Hauptstadt Kiew. Außerdem soll es vermehrt zu Angriffen durch Russland auf zivile Ziele kommen.