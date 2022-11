Live: Putins Niederlage in Cherson

Mehrfach hatte die Führung in Kiew Russland vorgeworfen, die ukrainischen Truppen in eine Falle locken zu wollen. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak warnte, die abziehenden Russen könnten Cherson vermint haben. Von russischer Seite heißt es, durch den Abzug könne das Leben tausender Soldaten gerettet werden. Diese waren in Cherson durch die Ende August gestartete ukrainische Gegenoffensive unter Druck geraten. Mit vom Westen gelieferten Artilleriegeschützen großer Reichweite beschoss Kiew wochenlang ununterbrochen russische Munitionslager und Nachschublinien in der Region. Cherson ist die einzige Regionalhauptstadt, die russische Truppen seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine erobert hatten. Was bedeutet der Rückzug aus der strategisch wichtigen Stadt Cherson? Muss die Ukraine mit einer Falle rechnen? Und wie groß sind die russischen Verluste wirklich? Darüber spricht ZDFheute live mit dem Militärexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations und ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh in Kryvyj Rih.