Live: Russlands Krieg gegen Ukraine: Kämpfen Chinesen für Putin?

Kiew erhebt schwere Vorwürfe: Mindestens 155 Chinesen sollen für die russische Armee in der Ukraine kämpfen. Moskau werbe diese Männer über soziale Netzwerke wie Tiktok an - und die Regierung in Peking wisse davon, so Präsident Selenskyj . Der Kreml wies die Vorwürfe zurück und auch Chinas Führung dementierte.