Live: Fällt der Donbass in Putins Hände?

Eines der zentralen Kriegsziele aus russischer Sicht ist erreicht: Mit der Einnahme der Stadt Lyssytschansk hat das russische Militär die Kontrolle in der Region Luhansk übernommen – die letzte Bastion der ukrainischen Armee ist gefallen. Jetzt konzentrieren sich die Russlands Streitkräfte auf den Vormarsch in der Region Donezk, dem zweiten Teil des Donbass. Für den Kreml wäre die Eroberung ein wichtiger militärischer Sieg. Kann die Ukraine den Angriff abwehren? Und: Was spielen westliche Waffenlieferungen dabei für eine Rolle? ZDFheute live spricht darüber mit Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh berichtet von der Lage in der Ukraine aus Lemberg.