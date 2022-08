Live: Ukrainische Großoffensive bei Cherson?

Das Büro des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilte am Dienstag mit, es habe in der Nacht und auch am Tag weitere schwere Explosionen rund um die Stadt Cherson gegeben. Gefechte seien aber in der gesamten strategisch wichtigen Region im Gange. Man habe Munitionslager und alle großen Brücken über den Fluss Dnipro zerstört, die die russischen Truppen für ihren Nachschub nützten. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete am Dienstagmorgen fünf Explosionen in Cherson, mutmaßlich verursacht durch Luftabwehrsysteme. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden.