Seit dem russischen Angriff leiden viele Menschen in der Ukraine. Häuser sind zerbombt, liegen in Trümmern. In der zweitgrößten Stadt Charkiw wurden den Behörden zufolge wahllos Wohngebiete bombardiert. In der Stadt Ochtyrka, etwa 350 Kilometer östliche von Kiew, setzten die örtlichen Behörden die Lage mit der Hölle gleich. Auch in Sumy, ebenfalls östlich der Hauptstadt, sei die Lage „kritisch“. Der Bürgermeister der Stadt Mariupol erklärte, die Lage dort seit nach langem Beschuss und Angriffen "furchtbar". Man brauche militärische Unterstützung. Es gebe keine Wasserversorgung, Fernheizung und Strom. Auch die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige.