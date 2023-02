Vor genau 80 Jahren endete einer der grauenvollsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Hunderttausende waren in Stalingrad gefallen. Am 2. Februar 1943 ergaben sich die letzten deutschen Soldaten. In Wolgograd – wie die Stadt heute heißt – wird der Sieg über Nazi-Deutschland mit Militärparaden gefeiert. In einer Rede drohte Präsident Putin dem Westen und verband die Geschehnisse des 2. Weltkriegs mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine.