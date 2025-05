Krieg in der Ukraine: Offensive statt echte Verhandlungen?

Seit Kriegsbeginn vor mehr als drei Jahren haben sich Russland und die Ukraine immer wieder gegenseitig vorgeworfen, kein echtes Interesse an Friedensverhandlungen zu haben. Vergangenes Wochenende hatte Putin dann - als Reaktion auf einen europäischen Vorstoß für eine 30-tägige Feuerpause in der Ukraine - direkte Verhandlungen mit der ukrainischen Seite vorgeschlagen. Selenskyj bot daraufhin an, dort direkt mit Putin verhandeln zu wollen. Das Treffen sollte heute in Istanbul stattfinden.