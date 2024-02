Live: Russischer Durchbruch zu verhindern?

Beim Ukraine-Gipfel am Montag in Paris kündigte Tschechien an, 800.000 Artilleriegranaten zu liefern . Bisher haben 15 Staaten signalisiert, das Vorhaben finanziell unterstützen zu wollen. Zuletzt hatten die Regierungschefs der Niederlande und Belgiens bestätigt, 100 beziehungsweise 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.