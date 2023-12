Live: Was kann die Ukraine 2024 erreichen?

Szenarien für das dritte Jahr im Krieg: Ukraine-Ausblick mit Ex-Nato-General Egon Ramms | ZDFheute live

Wie das kommende Jahr für die Ukraine aussehen wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Kiew benötigt von seinen Partnern weitere Militärhilfen . Außerdem steckt Selenskyjs Armee in einer Personalkrise – die Rekrutierung neuer Soldaten, aber auch deren Ausbildung, war zuletzt ein Streitpunkt innerhalb der Führung. Viele der Männer brauchen nach zwei Jahren an der Front eine Pause.

Was kann die Ukraine 2024 erreichen? Werden Selenskyjs Truppen eine neue Offensive starten und wenn ja, was ist dafür nötig? Was kann und was will der Westen liefern? Darüber spricht ZDFheute live mit Egon Ramms, Ex-Nato-General und General a.D. des Heeres der Bundeswehr. Außerdem im Stream: ZDF-Reporterin Alica Jung in der Ukraine.