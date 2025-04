Russische Angriffe auf die Ukraine : "Raketenbeschuss hat zugenommen"

10.04.2025 | 20:23 |

Eine Feuerpause habe Russland zur Modifizierung ihrer Raketen genutzt, heißt es in Kiew. Auch gibt es Berichte über Minen an Fallschirmen, so ZDF-Reporter Henner Hebestreit.