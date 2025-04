Russische Vorstöße in Ukraine: Angriffswelle statt Waffenruhe

Lange war unklar, wie groß die US-Unterstützung der Ukraine seit Kriegsbeginn wirklich war und in welchen Bereichen Washington Hilfe geleistet hat. Jetzt zeigt ein Bericht der "New York Times": Die Unterstützung war weitaus größer als gedacht. Demnach planten die USA unter anderem gemeinsam mit der Ukraine Kiews Gegenoffensiven.

In der Gegenwart verzeichnen Putins Truppen große Geländegewinne. Die von der Ukraine teilweise besetzte Region Kursk konnte das russische Militär bis auf wenige Dutzend Quadratkilometer zurückerobern. Für neue Angriffswellen in der Ukraine rekrutiert Russland 160.000 junge Männer ab 18 Jahren. Bis Mitte Juli sollen die Soldaten eingezogen werden.

Russische Angriffe trotz Feuerpause

Von der vereinbarten Waffenruhe im Schwarzen Meer ist wenig zu spüren. Russland greift weiter ukrainische Städte und Stellungen an. Beide Seiten werfen sich auch vor, Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu verüben – trotz Feuerpause.

Was kann die Ukraine noch den russischen Angriffen entgegensetzen? Wie steht es um Verhandlungen für eine generelle Waffenruhe? Und wie ist die Lage an den verschiedenen Frontabschnitten? ZDFheute live spricht mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und ZDF-Reporter Henner Hebestreit in Odessa, der die ukrainische Marine im Schwarzen Meer begleitet hat. Seid live dabei und stellt Eure Fragen!